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Представлен официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)

12:24, 18 февраля 2020
Футбол
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Новый мяч ЛЧ / фото: uefa.com

Дизайн разработан компанией Adidas. На изделие нанесли художественную версию Стамбула - именно там пройдет финальный поединок.

Через рисунки показана глубокая культура турецкого города, в котором встречаются Европа и Азия, а также изображено течение Босфора. Рисунки разделены белыми звездами - отличительной чертой Лиги чемпионов.

uefa.com

Финал ЛЧ пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов.

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