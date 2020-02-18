Представлен официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)

Мяч, которым будут играть решающие поединки турнира в текущем сезоне, получил яркую окраску.

УЕФА представил мяч, которым команды будут играть поединки плей-офф, а также финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Дизайн разработан компанией Adidas. На изделие нанесли художественную версию Стамбула - именно там пройдет финальный поединок.

Через рисунки показана глубокая культура турецкого города, в котором встречаются Европа и Азия, а также изображено течение Босфора. Рисунки разделены белыми звездами - отличительной чертой Лиги чемпионов.

Финал ЛЧ пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка.

УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов.