Представлен официальный мяч плей-офф и финала Лиги чемпионов (фото)
12:24, 18 февраля 2020Футбол
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Мяч, которым будут играть решающие поединки турнира в текущем сезоне, получил яркую окраску.
Новый мяч ЛЧ / фото: uefa.com
УЕФА представил мяч, которым команды будут играть поединки плей-офф, а также финал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Дизайн разработан компанией Adidas. На изделие нанесли художественную версию Стамбула - именно там пройдет финальный поединок.
Через рисунки показана глубокая культура турецкого города, в котором встречаются Европа и Азия, а также изображено течение Босфора. Рисунки разделены белыми звездами - отличительной чертой Лиги чемпионов.
uefa.com
Финал ЛЧ пройдет 30 мая на Олимпийском стадионе Ататюрка.
УНИАН ранее сообщал о том, что УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов.
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