УЕФА учредил новую награду в Лиге чемпионов (фото)

В плей-офф главного клубного турнира Европы будет вручаться награда лучшему игроку матча.

Перед стартом плей-офф УЕФА принял решение о введении новой награды в Лиге чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, после каждой игры плей-офф будет вручаться награда лучшему игроку матча.

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"После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам "фэйр-плей", - отметили в УЕФА.

Определять лауреатов на матчах ЛЧ будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе.

Так, в число технических наблюдателей на стадии 1/8 финала вошли Гарет Саутгейт, Фил Невилл, Айтор Каранка, Робби Кин и другие известные личности из мира футбола.

Напомним, плей-офф Лиги чемпионов 2019-2020 стартует 18 марта.

УНИАН также сообщал о том, что УЕФА получил рекордное количество билетных заявок на матчи Евро-2020.