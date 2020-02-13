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Назвал их работу легкой: почта Италии обиделась и ответила на слова тренера Ювентуса

10:06, 13 февраля 2020
Футбол
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Маурицио Сарри / REUTERS

Как сообщает Football Italia, итальянский специалист пошутил по поводу трудностей на посту главного тренера "Юве", отметив, что, если бы хотел легкой работы, то устроился бы на почту.

"Если бы я хотел избежать давления и не хотел сталкиваться со сложными испытаниями, то подал бы заявление на почту", - сказал Сарри в ходе пресс-конференци.

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Почту Италии задели такие слова Сарри. В своем официальном аккаунте в Twitter она сделала следующее заявление:

"Почта Италии призывает мистера Сарри посвятить несколько минут своего драгоценного времени на изучение того факта, что мы являемся самой крупной компанией страны, которую выпускники выбирают в качестве одного из наиболее привлекательных мест для работы. Мы входим в число 500 лучших компаний мира по качеству трудовой деятельности, у нас одни из лучших результатов на фондовой бирже по итогам 2019 года, мы занимаем третье место в мире среди итальянских компаний по имиджу и репутации.

Так что сотрудникам Почты Италии, вопреки тому, что говорил мистер Сарри, как раз приходится сталкиваться с трудностями и испытаниями. И наша компания несет ответственность перед гражданам, предприятиями и государством. Приглашаем Сарри лично посмотреть на нашу ежедневную работу в одном из 15 000 офисов".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Италии создали гигантскую статую форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду из папье-маше.

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