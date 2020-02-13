Назвал их работу легкой: почта Италии обиделась и ответила на слова тренера Ювентуса

Маурицио Сарри во время одного из комментариев сравнил свою работу с работой на почте.

Почта Италии отреагировала на одно из высказываний главного тренера "Ювентуса" Маурицио Сарри.

Как сообщает Football Italia, итальянский специалист пошутил по поводу трудностей на посту главного тренера "Юве", отметив, что, если бы хотел легкой работы, то устроился бы на почту.

"Если бы я хотел избежать давления и не хотел сталкиваться со сложными испытаниями, то подал бы заявление на почту", - сказал Сарри в ходе пресс-конференци.

Читайте такжеОдин из лучших тренеров мира Моуриньо рассказал, почему постригся налысо (фото)

Почту Италии задели такие слова Сарри. В своем официальном аккаунте в Twitter она сделала следующее заявление:

"Почта Италии призывает мистера Сарри посвятить несколько минут своего драгоценного времени на изучение того факта, что мы являемся самой крупной компанией страны, которую выпускники выбирают в качестве одного из наиболее привлекательных мест для работы. Мы входим в число 500 лучших компаний мира по качеству трудовой деятельности, у нас одни из лучших результатов на фондовой бирже по итогам 2019 года, мы занимаем третье место в мире среди итальянских компаний по имиджу и репутации.

Так что сотрудникам Почты Италии, вопреки тому, что говорил мистер Сарри, как раз приходится сталкиваться с трудностями и испытаниями. И наша компания несет ответственность перед гражданам, предприятиями и государством. Приглашаем Сарри лично посмотреть на нашу ежедневную работу в одном из 15 000 офисов".

Gli esami - contrariamente a quanto sostiene #Sarri - alle #Poste ci sono eccome. pic.twitter.com/LE8SUFo2bL — Poste Italiane (@PosteNews) February 12, 2020

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Италии создали гигантскую статую форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду из папье-маше.