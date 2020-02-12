Второе поражение на сборах: Динамо пропустило четыре гола от клуба из Казахстана (видео)

Киевское "Динамо" провело спарринг с "Тоболом"

Киевское "Динамо" провело очередной контрольный матч на втором сборе в турецком Белеке.

Соперником команды Алексея Михайличенко был "Тобол", который по итогам прошлого чемпионата Казахстана занял четвертое место.

Киевляне вели со счетом 2:0, но пропустили четыре мяча и потерпели поражение.

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Динамовцы проиграли во второй раз в рамках подготовки к весенней части сезона.

"Динамо" - "Тобол" - 2:4

Голы: Соль (12), Дуэлунд (39) - Нургалиев (44, пенальти), Мужиков (47), Муртазаев (58), Петрос (72)

"Динамо": Кучерук (Бущан, 46), Пиварич, Сирота, Романчук, Кузик (Караваев, 69), Андриевский, Дуэлунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадири, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль

Полное видео матча опубликовал официальный канал "Динамо" в YouTube.

Заключительный контрольный матч на втором сборе "Динамо" проведет 15 февраля, когда встретится с тбилисским "Динамо".

Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" в контрольном матче не удержало победу над БАТЭ.