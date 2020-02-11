Динамо не удержало победу над БАТЭ в товарищеском матче (видео)

Команды разошлись миром в Турции.

Киевское "Динамо" в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке провело контрольный матч против серебряного призера чемпионата Беларуси БАТЭ.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

На 34-й минуте подопечных Алексея Михайличенко вывел вперед Беньямин Вербич. Однако в середине второго тайма Станислав Драгун заработал пенальти и сам реализовал наказание.

"Динамо" - БАТЭ - 1:1

Голы: Вербич, 34 - Драгун, 68 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Андриевский, 71), Шепелев, Шапаренко (Дуэлунд, 46), Караваев, Вербич, Русин

Полное видео матча опубликовал YouTube-канал "Динамо".

Следующий контрольный поединок киевляне проведут 12 февраля против казахстанского "Тобола". Начало - в 16:30.

Как сообщал УНИАН, в прошлом контрольном матче "Динамо" разгромило боснийцев.