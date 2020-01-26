Футболист сборной Украины отметился победным голом в чемпионате Бельгии (видео)
10:04, 26 января 2020Футбол
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Полузащитник помог "Генту" добыть три очка.
Безус помог своей команде разгромить соперника / фото: twitter.com/kaagent
Украинский полузащитник Роман Безус отличился голом за "Гент" в поединке 23-го тура чемпионата Бельгии против Генка.
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Украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 52-й минуте вывел свою команду вперед - 2:1. Встреча в итоге завершилась победой "Гента" со счетом 4:1.
Для Безуса забитый мяч стал шестым в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии. Команда украинца занимает второе место в турнирной таблице первенства.
Всю игру за "Гент" на поле также провел украинский защитник Игорь Пластун.
Видео гола
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист сделал дубль в матче чемпионата Венгрии.
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