Футболист сборной Украины отметился победным голом в чемпионате Бельгии (видео)

Полузащитник помог "Генту" добыть три очка.

Украинский полузащитник Роман Безус отличился голом за "Гент" в поединке 23-го тура чемпионата Бельгии против Генка.

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Украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 52-й минуте вывел свою команду вперед - 2:1. Встреча в итоге завершилась победой "Гента" со счетом 4:1.

Для Безуса забитый мяч стал шестым в нынешнем сезоне чемпионата Бельгии. Команда украинца занимает второе место в турнирной таблице первенства.

Всю игру за "Гент" на поле также провел украинский защитник Игорь Пластун.

Видео гола

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист сделал дубль в матче чемпионата Венгрии.