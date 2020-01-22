Получил должность: Платини вернулся в футбол впервые после коррупционного скандала

Французский функционер будет работать советником авторитетной организации.

Бывший президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель Платини впервые получил работу после коррупционного скандала и дисквалификации.

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Об этом сообщает Le Parisien.

Француз получил должность советника руководителя Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пиа.

"Платини имеет уникальные навыки коммуникации и знания. Это человек, к которому будут прислушиваться. Мы знакомы с 1972 года. Он продвигал свои идеи на должности УЕФА, ему всегда это удавалось", - прокомментировал назначение Пиа.

В 2015 году Комитет по этике ФИФА отстранил Платини от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен в два раза. Отстранение истекло в октябре прошлого года.

УНИАН ранее сообщал о том, что Платини выступил против VAR.