"Не могут даже по бокалу пива выпить": Милевский объяснил нынешние проблемы Динамо

Украинский футболист считает, что у киевлян есть проблемы из-за отсутствия настоящего коллектива.

Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился мнением о нынешнем кризисе киевского "Динамо".

Читайте такжеПоказал, как зажигает в клубе с Алиевым: Милевский стал YouTube-блогером (видео)

Экс-форвард сборной Украины дал интервью YouTube-каналу Вацко Live.

"Почему "Динамо" так играет? Думаю, что дело в коллективе. Если сравнивать с "Динамо-Брест", то в прошлом сезоне у нас был сумасшедший коллектив. Мы собирались вместе хотя бы раз в неделю.

Что касается ребят в Киеве, то я уверен, что тренировка закончилась, они в свои машины попрыгали и поехали кто куда. Не могут даже по бокалу выпить. Они даже не пьют сейчас.

Важно сразу после тренировки не уезжать к женам и родителям. Соберитесь, пообедайте. Это час или полтора времени. Не обязательно пить пиво. Выпили кофе, посидели вместе, что-то обсудили, посмеялись. Важно, чтобы коллектив был, а в Киеве я его не вижу", - сказал Милевский.

Напомним, в 2019 году Милевский в составе "Динамо-Брест" стал чемпионом Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский погулял по Киеву в образе Деда Мороза.