Манчестер Сити уверенно обыграл МЮ в матче Кубка английской лиги (видео)

На "Олд Траффорд" прошел первый полуфинальный матч турнира.

В первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" принимал "Манчестер Сити".

Гости одержали победу со счетом 3:1.

"Ман Сити" лидировал с разницей в три мяча, но от разгрома "МЮ" спас точный удар Маркуса Рашфорда.

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Украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Сити" на эту игру.

Ответная встреча пройдет на "Этихад Стэдиум" 29 января.

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 1:3

Голы: Рашфорд, 70 - Б. Силва, 17, Марез, 33, Перейра, 39 (в свои ворота)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Джонс, Линделеф, Уильямс, Перейра, Фред, Джеймс (Гомес, 64), Лингард (Матич, 46), Рашфорд, Гринвуд (Марсьяль, 81)

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Менди, Де Брюйне (Габриэль Жезус, 80), Родри, Гюндоган, Марез (Фоден, 87), Стерлинг, Б. Силва

Видеообзор матча опубликовал официальный аккаунт "Ман Сити" в Twitter.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зинченко признали лучшим игроком победного матча "Ман Сити".