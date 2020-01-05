Зинченко признали лучшим игроком победного матча Ман Сити

Украинский футболист в кубковом матче отличился голом.

Украинец Александр Зинченко признан одним из двух лучших игроков матча 1/32 финала Кубка Англии между "Манчестер Сити" и "Порт Вейл" (4:1).

Британское издание Express за эту игру поставило Зинченко близкую к максимальной оценку - 9.

Аналогичную оценку получил полузащитник "Ман Сити" Фил Фоден.

Читайте такжеЗинченко забил первый гол в сезоне за Манчестер Сити (видео)

"Прекрасный вечер для Зинченко, который недавно вернулся после травмы. Его гол с 25 метров задал тон для "Сити", он получал удовольствие от игры в более значимой роли", - отметили в Express.

Напомним, в этом матче Зинченко забил свой первый гол за "Ман Сити" в текущем сезоне.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Сергей Ребров признан лучшим тренером десятилетия в "Ференцвароше".