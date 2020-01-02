На вратаря Реала Лунина претендует клуб из дивизиона Зозули

Украинский голкипер интересен "Овьедо".

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который на правах аренды выступает за "Вальядолид", может продолжить карьеру в "Овьедо".

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Об этом сообщает Pucela Fichales.

По информации издания, руководству мадридского "Реала" интересен этот вариант, который может стать приоритетным.

"Овьедо" выступает в Сегунде, где занимает 17-е место. Во втором по силе дивизионе чемпионата Испании за "Альбасете" также выступает украинец Роман Зозуля.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" хочет досрочно вернуть Лунина из аренды в "Вальядолиде" и подыскать ему новый клуб. В мадридском клубе недовольны тем, что украинец практически не выходит на поле. В этом сезоне Лунин сыграл за "Вальядолид" лишь один раз.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе.