Звезда мирового футбола поздравил фанатов с Рождеством, показав средний палец (фото)

Златан Ибрагимович опубликовал поздравление в своем стиле.

Шведский нападающий Златан Ибрагимович оригинально поздравил своих фанатов с Рождеством.

Ибрагимович, который неоднократно сравнивал себя со львом, выложил в соцсетях фото царя зверей, который показывает средний палец.

"Счастливого Рождества", - подписал снимок звездный футболист.

"Даже не представляю, что мы получим на Новый год", "Теперь я знаю, что он не в порядке", "Повзрослей", - комментируют подписчики пост Ибрагимовича. А самым популярным ответом в Twitter стало фото статуи Ибрагимовича с отрезанным носом с подписью "Счастливого Рождества".

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты шведского клуба повторно изуродовали статую Ибрагимовича.