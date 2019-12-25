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Звезда мирового футбола поздравил фанатов с Рождеством, показав средний палец (фото)

10:56, 25 декабря 2019
Футбол
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Златан Ибрагимович / REUTERS

Ибрагимович, который неоднократно сравнивал себя со львом, выложил в соцсетях фото царя зверей, который показывает средний палец.

"Счастливого Рождества", - подписал снимок звездный футболист.

"Даже не представляю, что мы получим на Новый год", "Теперь я знаю, что он не в порядке", "Повзрослей", - комментируют подписчики пост Ибрагимовича. А самым популярным ответом в Twitter стало фото статуи Ибрагимовича с отрезанным носом с подписью "Счастливого Рождества".

Как сообщал УНИАН, ранее фанаты шведского клуба повторно изуродовали статую Ибрагимовича.

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Теги: #новости футбола#Златан Ибрагимович