Звезда мирового футбола поздравил фанатов с Рождеством, показав средний палец (фото)
10:56, 25 декабря 2019Футбол
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Златан Ибрагимович опубликовал поздравление в своем стиле.
Златан Ибрагимович / REUTERS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович оригинально поздравил своих фанатов с Рождеством.
Ибрагимович, который неоднократно сравнивал себя со львом, выложил в соцсетях фото царя зверей, который показывает средний палец.
"Счастливого Рождества", - подписал снимок звездный футболист.
Merry Christmaz pic.twitter.com/j0mckXzOJ8— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 24 декабря 2019 г.
"Даже не представляю, что мы получим на Новый год", "Теперь я знаю, что он не в порядке", "Повзрослей", - комментируют подписчики пост Ибрагимовича. А самым популярным ответом в Twitter стало фото статуи Ибрагимовича с отрезанным носом с подписью "Счастливого Рождества".
Merry Christmas 🎄 pic.twitter.com/xcCKKrd3kW— Chelsea4Ever💙💙💙🌎 (@wadjaroland) 24 декабря 2019 г.
Как сообщал УНИАН, ранее фанаты шведского клуба повторно изуродовали статую Ибрагимовича.
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