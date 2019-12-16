Сборная Украины U-20 получила рекордные призовые за победу на ЧМ (фото)

Игроки и тренеры получили внушительную сумму.

За победу на чемпионате мира-2019 U-20 сборная Украины получила один миллион долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Эта сумма призовых стала рекордной в истории молодежной сборной Украины.

Также стало известно, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не отпустил футболистов клуба на специальную церемонию.

Напомним, в июне сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, одолев в финале Южную Корею со счетом 3:1. На мировом первенстве украинская сборная выиграла шесть матчей из семи, а еще в одном сыграла вничью.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины перед Евро-2020 проведет домашний товарищеский матч.