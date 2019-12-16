Сборная Украины U-20 получила рекордные призовые за победу на ЧМ (фото)

22:13, 16 декабря 2019
Футбол
1825 0
Сборная Украины U-20 / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Эта сумма призовых стала рекордной в истории молодежной сборной Украины.

facebook.com/andriy.pavelko

Также стало известно, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не отпустил футболистов клуба на специальную церемонию.

Напомним, в июне сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, одолев в финале Южную Корею со счетом 3:1. На мировом первенстве украинская сборная выиграла шесть матчей из семи, а еще в одном сыграла вничью.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины перед Евро-2020 проведет домашний товарищеский матч.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ЧМ-2019 (U-20)