Сборная Украины U-20 получила рекордные призовые за победу на ЧМ (фото)
22:13, 16 декабря 2019Футбол
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Игроки и тренеры получили внушительную сумму.
Сборная Украины U-20 / REUTERS
За победу на чемпионате мира-2019 U-20 сборная Украины получила один миллион долларов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Эта сумма призовых стала рекордной в истории молодежной сборной Украины.
facebook.com/andriy.pavelko
Также стало известно, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не отпустил футболистов клуба на специальную церемонию.
Напомним, в июне сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, одолев в финале Южную Корею со счетом 3:1. На мировом первенстве украинская сборная выиграла шесть матчей из семи, а еще в одном сыграла вничью.
УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины перед Евро-2020 проведет домашний товарищеский матч.
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