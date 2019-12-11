"В игре нужна удача": Каштру не увидел большого превосходства Аталанты над Шахтером

Тренер "горняков" подчеркнул, что команда разочарована исходом встречи.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги поражения от итальянской "Аталанты" (0:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Португальский специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

"С нашей стороны есть разочарование, потому что иногда в игре нужна удача. В одних матчах она была у нас, сегодня - не было. Результат очень тяжелый после всего, что произошло в поле. В любом случае, мы могли забить в самом начале матча, Мораес пробивал головой, был сэйв вратаря. Баланс был до первого гола, было некоторое наше доминирование во втором тайме.

Игра в некоторых моментах была сбалансированной. Мы не были той доминантной командой, которая создает много моментов, держит мяч, больше времени проводит на половине поля соперника. "Аталанта" создавала проблемы, с которыми мы не так часто встречаемся", - сказал Каштру.

Также тренер заметил, что счет на табло не соответствует расстановке сил на поле:

"Были приняты не совсем правильные решения, мы добирались до лицевой, но подачи были не лучшими. Стараемся варьировать фланги, это сегодня не получалось. Сегодня перекрыли Мораеса, было очень сложно переводить мяч к воротам соперника. Это привело к очень сложной игре. Хоть и результат 0:3, но я не вижу сверхсилы "Аталанты".

В параллельном матче группы C "Динамо" Загреб уступило "Манчестер Сити" со счетом 1:4. Таким образом, "Шахтер" набрал 6 очков и остался на третьей строчке, которая позволит команде Каштру весной выступить в Лиге Европы. В плей-офф ЛЧ вышли "Ман Сити" и "Аталанта".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Бавария" заинтересовалась молодым талантом "Шахтера".