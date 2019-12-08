УПЛ: Мариуполь и Львов сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Команды не смогли реализовать свои моменты.

В 17-м туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" принимал "Львов".

Команды завершили поединок без голов - 0:0.

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В первом тайме львовяне имели четыре очень хороших момента для взятия ворот. В первых двух эпизодах Гальчук справился с ударами Богунова и Сабино, а затем хозяев спасла перекладина после удара головой Ренана. Татарков на 36-й минуте целил в "девятку", но Гальчук вновь оказался на месте.

Почти сразу после перерыва "Львов" остался в меньшинстве после удаления Браткова за грубый фол на Вакуле. В середине тайма арбитр вернул равенство составов, показав красную Танковскому. На 85-й минуте Кащук вывел "Мариуполь" вперед, но арбитр зафиксировал офсайд.

"Мариуполь" - ПФК "Львов" - 0:0

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко (Топалов, 50), Яворский, Быков, Кирюханцев, Мишнев, Петерман (Танковский, 46), Тищенко, Горбунов, Вакула, Чурко (Кащук, 77)

ПФК "Львов": Сарнавский, Гончар, Братков, Борзенко, Люлька, Алваро (Пернамбуко, 72), Сабино, Татарков, Шина, Ренан (Велвес, 68), Богунов (Квасный, 90+2)

Предупреждения: Вакула, Тищенко - Шина, Алваро, Пернамбуко

На 48-й минуте был удален Антон Братков (ПФК "Львов") (грубое нарушение).

На 64-й минуте был удален Вячеслав Танковский ("Мариуполь") (грубое нарушение).

"Мариуполь" набрал 19 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе "Львова" 12 пунктов и десятая позиция.

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