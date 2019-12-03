"Этот момент приближается": Месси после получения Золотого мяча заговорил об уходе из футбола

Аргентинский нападающий в шестой раз в карьере получил "Золотой мяч".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился эмоциями после получения "Золотого мяча-2019".

Месси цитирует Marca.

"Я помню, что за первым "Золотым мячом" я приехал в Париж в 22 года вместе с тремя братьями. Это было что-то невероятное. Теперь десять лет спустя, когда столько особенного случилось в моей жизни, я здесь с женой, тремя сыновьями, братом и племянником. Как сказала моя жена, все это время я не переставала мечтать, стремиться расти, продолжать совершенствоваться изо день в день и наслаждаться футболом" - сказал Месси.

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Аргентинец также заговорил о том, что прибдлижается тот момент, когда он завершит карьеру:

"Слава Богу, еще с года или двух я имею возможность делать то, что я так люблю. И Бог хочет, чтобы я мог еще несколько лет наслаждаться игрой. Я понимаю, сколько мне лет. И такие моменты становятся еще более особенными, потому что приближается момент ухода из футбола, а это тяжело".

"Повторюсь, хотя у меня и осталось еще несколько лет, сейчас кажется, что время просто летит, все происходит так быстро. Я надеюсь продолжать наслаждаться футболом, семьей, соперничеством и своей жизнью", - подытожил Месси.

Напомним, аргентинец стал первым игроком в истории, которому удалось выиграть "Золотой мяч" шесть раз.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Месси провел 700-й матч за "Барселону" и установил очередной рекорд в Лиге чемпионов.