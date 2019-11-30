Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция и итоги

В Бухаресте прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы.

30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу-2020.

УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.

В ходе жеребьевки 24 команды, в том числе и сборная Украины, были разбиты на шесть групп.

На чемпионате Европы сыграют 20 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах квалификации, а также четыре победителя стыковых матчей, которые пройдут в марте 2020 года.

Жеребьевка Евро-2020

Онлайн-трансляция

Итоги жеребьевки

Четвертая корзина. Здесь пока только есть только два стопроцентных участника Евро-2020 (Уэльс и Финляндия) и сразу 16 потенциальных участников.

По результатам жеребьевки четвертой корзины сформированы следующие группы:

Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) или А*

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф Пути А (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия) или D**

*Победитель Пути А (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия) попадет в группу С к Украине только в том случае, если им станет сборная Румынии, для которой группа С является домашней.

**Победитель Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) попадет в группу F, если на Евро пробьется сборная Румынии, которая в таком случае займет место в "украинской" группе С.

Третья корзина. Соперником сборной Украины становится Австрия!

Здесь только одна сборная заранее знала свою группу. Это сборная Дании, она будет играть в домашней группе В.

Турция по результатам жеребьевки попала в группу А (матч-открытие Евро-2020 будет Турция - Италия), Австрия - в группу С, Чехия - в группу D, Швеция - в группу Е, а Португалия - в группу F. Вот это группа смерти!

Группа А: Италия, Швейцария, Турция

Группа В: Бельгия, Россия, Дания

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия

Группа Е: Испания, Польша, Швеция

Группа F: Германия, Франция, Португалия

Вторая корзина. Здесь уже все гораздо интересней. Россия автоматически отправляется в домашнюю для себя группу В, а Нидерланды - к Украине, в домашнюю для себя группу С. Остальные команды распределялись случайным образом.

По результатам жеребьевки Швейцария отправилась к Италии, Хорватия - к Англии, Польша - к Испании, а Франция - к Германии.

Группа А: Италия, Швейцария

Группа В: Бельгия, Россия

Группа С: Украина, Нидерланды

Группа D: Англия, Хорватия

Группа Е: Испания, Польша

Группа F: Германия, Франция

Жеребьевка началась с первой корзины. Но здесь все было известно еще до жеребьевки в связи с тем, что хозяева турнира попадают в домашние для себя группы. Поэтому жеребьевка первой корзины по большому счету стала формальностью.

Тотти, к слову, самой первой вытянул сборную Украины и она отправилась в группу С - единственный доступный для себя вариант. Украина получила второй порядковый номер в своей группе (это нужно для расписания туров).

Группа А: Италия

Группа В: Бельгия

Группа С: Украина

Группа D: Англия

Группа Е: Испания

Группа F: Германия

Итак, жеребьевка начинается!

Джорджио Маркетти появился на сцене и объясняет все тонкости жеребьевки.

Карвальо будет принимать участие в жеребьевке. К нему присоединились Марсель Десайи, Икер Касильяс, Филипп Лам, Рууд Гуллит, Теодорос Загоракис, Карл Поборски, Франческо Тотти, Андрей Аршавин и Йон Сивебек.

Рикардо Карвальо и Жоау Мариу, которые побеждали со сборной Португалии на Евро-2016, вынесли на сцену трофей.

Нидерландский ди-джей Мартин Гаррикс, который занимается музыкальным оформлением Евро-2020, вышел на сцену. Говорит, что "это была моя мечта". В следующем году он выпустит официальную песню чемпионата Европы.

Ведущая церемонии Корина Караджа появилась на сцене вместе со своим соведущим Педро Пинту.

В ходе шоу-программы нам напоминают все 12 городов, в которых будут проходить матчи Евро-2020.

В Бухаресте началась церемония жеребьевки. В начале организаторы подготовили яркое представление с танцорами и гимнастами - выступает канадский коллектив Seven Fingers.

Шевченко тоже на месте событий. Общается с Дидье Дешамом

Звездные тренеры будут присутствовать на жеребьевке

На сцене все готово к началу

Последние приготовления

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Мы довольны, что попали в первую корзину и получили шанс на лучшую жеребьевку. Теперь ждем ее результаты, чтобы определить, с кем играть в товарищеских матчах, с прицелом на будущих соперников в финальной стадии турнира".

Жеребьевка будет проходить в очередности от первой корзины до четвертой.

На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не окажутся сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).

Список корзин выглядит следующим образом:

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия), победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

📊 Кто попал в какую корзину перед жеребьевкой финальной стадии #ЕВРО2020 ❓ pic.twitter.com/auBPzbnOpl — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 ноября 2019 г.

По итогам стыковых матчей отбора из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть либо сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020. Если румынской сборной не будет на Евро, то Украине достанется победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

В то же время из третьей корзины Украине может достаться любая команда, кроме Дании.

Чемпион Европы-2000 Марсель Десайи примет участие в жеребьевке

В связи с тем, что места стран-хозяек в группах были предопределены заранее, уже точно известно, где окажутся некоторые сборные. В том числе это касается сборной Украины, которая попала в группу С и уже точно сыграет с Нидерландами.

Участники Евро-2020

Евро-2020: все, что нужно знать перед жеребьевкой

Групповой этап Евро-2020 продлится с 12 по 24 июня. В плей-офф выйдут 16 сборных (по две лучшие из каждой группы, а также четыре лучшие команды из тех, которые займут третьи места).

Церемония жеребьевки начнется в 19.00.