Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция и итоги
30 ноября в Бухаресте прошла жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу-2020.
УНИАН вел онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.
В ходе жеребьевки 24 команды, в том числе и сборная Украины, были разбиты на шесть групп.
На чемпионате Европы сыграют 20 команд, которые заняли первые и вторые места в своих группах квалификации, а также четыре победителя стыковых матчей, которые пройдут в марте 2020 года.
Жеребьевка Евро-2020
Онлайн-трансляция
Итоги жеребьевки
Четвертая корзина. Здесь пока только есть только два стопроцентных участника Евро-2020 (Уэльс и Финляндия) и сразу 16 потенциальных участников.
По результатам жеребьевки четвертой корзины сформированы следующие группы:
Группа А: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа В: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) или А*
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
Группа Е: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф Пути А (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия) или D**
*Победитель Пути А (Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия) попадет в группу С к Украине только в том случае, если им станет сборная Румынии, для которой группа С является домашней.
**Победитель Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) попадет в группу F, если на Евро пробьется сборная Румынии, которая в таком случае займет место в "украинской" группе С.
Третья корзина. Соперником сборной Украины становится Австрия!
Здесь только одна сборная заранее знала свою группу. Это сборная Дании, она будет играть в домашней группе В.
Турция по результатам жеребьевки попала в группу А (матч-открытие Евро-2020 будет Турция - Италия), Австрия - в группу С, Чехия - в группу D, Швеция - в группу Е, а Португалия - в группу F. Вот это группа смерти!
Группа А: Италия, Швейцария, Турция
Группа В: Бельгия, Россия, Дания
Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия
Группа D: Англия, Хорватия, Чехия
Группа Е: Испания, Польша, Швеция
Группа F: Германия, Франция, Португалия
Вторая корзина. Здесь уже все гораздо интересней. Россия автоматически отправляется в домашнюю для себя группу В, а Нидерланды - к Украине, в домашнюю для себя группу С. Остальные команды распределялись случайным образом.
По результатам жеребьевки Швейцария отправилась к Италии, Хорватия - к Англии, Польша - к Испании, а Франция - к Германии.
Группа А: Италия, Швейцария
Группа В: Бельгия, Россия
Группа С: Украина, Нидерланды
Группа D: Англия, Хорватия
Группа Е: Испания, Польша
Группа F: Германия, Франция
Жеребьевка началась с первой корзины. Но здесь все было известно еще до жеребьевки в связи с тем, что хозяева турнира попадают в домашние для себя группы. Поэтому жеребьевка первой корзины по большому счету стала формальностью.
Тотти, к слову, самой первой вытянул сборную Украины и она отправилась в группу С - единственный доступный для себя вариант. Украина получила второй порядковый номер в своей группе (это нужно для расписания туров).
Группа А: Италия
Группа В: Бельгия
Группа С: Украина
Группа D: Англия
Группа Е: Испания
Группа F: Германия
Итак, жеребьевка начинается!
Джорджио Маркетти появился на сцене и объясняет все тонкости жеребьевки.
Карвальо будет принимать участие в жеребьевке. К нему присоединились Марсель Десайи, Икер Касильяс, Филипп Лам, Рууд Гуллит, Теодорос Загоракис, Карл Поборски, Франческо Тотти, Андрей Аршавин и Йон Сивебек.
Рикардо Карвальо и Жоау Мариу, которые побеждали со сборной Португалии на Евро-2016, вынесли на сцену трофей.
Нидерландский ди-джей Мартин Гаррикс, который занимается музыкальным оформлением Евро-2020, вышел на сцену. Говорит, что "это была моя мечта". В следующем году он выпустит официальную песню чемпионата Европы.
Ведущая церемонии Корина Караджа появилась на сцене вместе со своим соведущим Педро Пинту.
В ходе шоу-программы нам напоминают все 12 городов, в которых будут проходить матчи Евро-2020.
В Бухаресте началась церемония жеребьевки. В начале организаторы подготовили яркое представление с танцорами и гимнастами - выступает канадский коллектив Seven Fingers.
Шевченко тоже на месте событий. Общается с Дидье Дешамом
Звездные тренеры будут присутствовать на жеребьевке
На сцене все готово к началу
Последние приготовления
Finishing touches.— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 30 ноября 2019 г.
🇵🇹 🇪🇸 🇷🇺 🇳🇱#EURO2020pic.twitter.com/LdSVmjLnrd
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:
"Мы довольны, что попали в первую корзину и получили шанс на лучшую жеребьевку. Теперь ждем ее результаты, чтобы определить, с кем играть в товарищеских матчах, с прицелом на будущих соперников в финальной стадии турнира".
Жеребьевка будет проходить в очередности от первой корзины до четвертой.
На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не окажутся сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
Список корзин выглядит следующим образом:
Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия), победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)
📊 Кто попал в какую корзину перед жеребьевкой финальной стадии #ЕВРО2020 ❓ pic.twitter.com/auBPzbnOpl— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 20 ноября 2019 г.
По итогам стыковых матчей отбора из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть либо сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020. Если румынской сборной не будет на Евро, то Украине достанется победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).
В то же время из третьей корзины Украине может достаться любая команда, кроме Дании.
Чемпион Европы-2000 Марсель Десайи примет участие в жеребьевке
🏆 👶 🥰 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 29 ноября 2019 г.
😂 @marceldesailly in Bucharest ahead of Saturday's #EURO2020 draw! pic.twitter.com/Q0Xt42o5m6
В связи с тем, что места стран-хозяек в группах были предопределены заранее, уже точно известно, где окажутся некоторые сборные. В том числе это касается сборной Украины, которая попала в группу С и уже точно сыграет с Нидерландами.
Участники Евро-2020
Евро-2020: все, что нужно знать перед жеребьевкой
Групповой этап Евро-2020 продлится с 12 по 24 июня. В плей-офф выйдут 16 сборных (по две лучшие из каждой группы, а также четыре лучшие команды из тех, которые займут третьи места).
Церемония жеребьевки начнется в 19.00.