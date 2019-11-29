Евро-2020: все, что нужно знать перед жеребьевкой

Украина уже знает свою группу, но не получила всех соперников.

В субботу, 30 ноября, в румынском Бухаресте пройдет жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки финальной части Евро-2020.

Ведущей жеребьевки турнира станет румынская журналистка Корина Караджа.

По итогам процедуры все команды сформируют шесть групп по четыре участника. Страны-хозяйки уже получили места в группах, а деление на корзины происходило согласно рейтингу по итогам квалификации.

Составы корзин перед жеребьевкой:

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, четыре победителя плей-офф Лиги наций.

Что касается победителей плей-офф, то здесь есть четыре пути, в каждом из которых путевка достанется одному сильнейшему после двух полуфиналов и финала. Все победители плей-офф отправятся в четвертую корзину.

Пути стыковых матчей:

Путь A: Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния

Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

Полуфиналы плей-офф пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта. В зависимости от развития событий на этой стадии определится четвертый соперник сборной Украины и последние участники других групп.

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Известно, что Украину и Россию на групповом этапе турнира разводят, а статус стран-хозяек турнира привел к тому, что часть сборных уже была распределена по группам до жеребьевки. Так, сборная Украины попала в квартет C с Нидерландами и будет проводить свои матчи в Бухаресте и Амстердаме. Даты игр - 14, 18 и 22 июня.

Группы перед жеребьевкой:

Группа A: Италия, ?, ?, Уэльс/Финляндия

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Уэльс/Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, ?, победитель плей-офф Лиги наций

Группа D: Англия, ?, ?, победитель плей-офф Лиги наций

Группа E: Испания, ?, ?, победитель плей-офф Лиги наций

Группа F: Германия, ?, ?, победитель плей-офф Лиги наций

Города, в которых пройдут матчи каждой из групп:

Группа А. Рим (Италия), Баку (Азербайджан)

Группа В. Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).

Группа С. Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния)

Группа D. Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)

Группа Е. Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия)

Группа F. Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия)

Открытие Евро-2020 пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды и четыре третьих места. Полуфиналы и финал пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли".

УНИАН ранее сообщал о всех раскладах для сборной Украины перед жеребьевкой Евро-2020.