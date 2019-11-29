Евро-2020: где смотреть жеребьевку финальной части турнира

Сборная Украины узнает всех соперников по группе на турнире.

В субботу, 30 ноября, в румынском Бухаресте пройдет жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки финальной части Евро-2020.

Прямая трансляция жеребьевки будет доступна на телеканале "Футбол 1". Начало - в 19:00.

Сборная Украины при жеребьевке будет находиться в первой корзине. При этом уже известно, что команда Андрея Шевченко выступит в группе C вместе с Нидерландами из второй корзины. Команды этого квартета будут проводить свои поединки в Амстердаме и Бухаресте.

Соперником украинской сборной из третьей корзины имеют шансы стать Португалия, Турция, Австрия, Швеция и Чехия.

Из четвертой корзины к Украине в группу может попасть Румыния, если преодолеет стыковые поединки. В обратном случае соперником Украины могут стать Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово.

УНИАН ранее сообщал о том, что букмекеры назвали главных фаворитов Евро-2020.