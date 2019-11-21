Букмекеры назвали главных фаворитов Евро-2020

Чемпионат Европы следующим летом пройдет в двенадцати городах.

После того, как стали известны 20 участников Евро-2020 из 24, букмекеры опубликовали котировки на победу в турнире.

Главным фаворитом Евро-2020, по мнению букмекеров, является сборная Франции. На триумф действующих чемпионов мира, дается коэффициент 5,00.

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Далее в списке фаворитов идут сборные Англии (коэффициент 5,5), Бельгии (7,5), Германии (9), Испании (9), Нидерландов (9), Италии (13,00) и Португалии (15,00).

На то, что чемпионат Европы сможет выиграть сборная Украины, дается коэффициент 81,00. Украинская сборная входит в топ-13 фаворитов турнира.

Напомним, Евро-2020 пройдет в двенадцати городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы запланирована на 30 ноября.

УНИАН ранее также сообщал о том, что были сформированы корзины жеребьевки Евро-2020.