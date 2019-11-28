Клуб украинского тренера сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (фото)

"Астана" разобралась с английским клубом.

Казахстанская "Астана" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы принимала "Манчестер Юнайтед".

Команда под руководством украинского специалиста Романа Григорчука одержала сенсационную победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что манкунианцы уже гарантировали себе выход из группы L, поэтому главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер дал шанс проявить себя ряду резервистов.

"Астана" этим воспользовалась и добыла волевую победу. Англичане вышли вперед, когда точный дальний удар нанес Джесси Лингард. После перерыва счет сравнял Дмитрий Шомко, а победу на 62-й минуте хозяевам принес автогол Ди'Шона Бернарда.

"Астана" добыла первую победу в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги Европы и остается на последнем месте в группе. У "Ман Юнайтед" - 10 очков и первое место.

Стоит отметить, что манкунианцы преодолели самую длинную еврокубковую дорогу в истории клуба - 4800 километров.

УНИАН ранее сообщал о том, что Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм".