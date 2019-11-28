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Клуб украинского тренера сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед в Лиге Европы (фото)

21:35, 28 ноября 2019
Футбол
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Астана одержала первую победу в группе / REUTERS

Команда под руководством украинского специалиста Романа Григорчука одержала сенсационную победу со счетом 2:1.

Стоит отметить, что манкунианцы уже гарантировали себе выход из группы L, поэтому главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер дал шанс проявить себя ряду резервистов.

"Астана" этим воспользовалась и добыла волевую победу. Англичане вышли вперед, когда точный дальний удар нанес Джесси Лингард. После перерыва счет сравнял Дмитрий Шомко, а победу на 62-й минуте хозяевам принес автогол Ди'Шона Бернарда.

REUTERS

"Астана" добыла первую победу в нынешнем розыгрыше группового этапа Лиги Европы и остается на последнем месте в группе. У "Ман Юнайтед" - 10 очков и первое место.

Стоит отметить, что манкунианцы преодолели самую длинную еврокубковую дорогу в истории клуба - 4800 километров.

УНИАН ранее сообщал о том, что Жозе Моуриньо возглавил "Тоттенхэм".

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Теги: #Астана#Лига Европы#Манчестер Юнайтед