Финалист Лиги чемпионов объявил о назначении Моуриньо

Португалец заменил Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме".

Лондонский "Тоттенхэм" назначил на пост главного тренера португальского специалист Жозе Моуриньо.

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Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

"В лице Моуриньо нам достался один из лучших футбольных тренеров мира. Жозе обладает огромным опытом, он хорош в тактике и может вдохновлять своих игроков. Ему удавалось выигрывать трофеи в каждом клубе, в котором он работал", - отметил президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви.

Напомним, португалец оставался безработным с декабря прошлого года после того, как был уволен из "Манчестер Юнайтед".

Накануне в отставку после пяти лет работы был отправлен Маурисио Почеттино. Клуб также покинули его помощники Мигель Д’Агостино и Антони Хименес.

По информации The Independent, за расторжение контракта Почеттино получит неустойку в размере 12,5 миллиона фунтов. Еще восемь миллионов достанутся его тренерскому штабу. Все дело в том, что в прошлом году специалист подписал новый контракт со "шпорами".

В текущем сезоне "Тоттенхэм" занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав всего 14 очков в 14 матчах. В Лиге чемпионов "шпоры" занимают второе место в группе B, отставая от "Баварии" на пять очков.

В прошлом сезоне английский клуб впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где уступил "Ливерпулю" (0:2).

УНИАН ранее сообщал о том, что Моуриньо отказался от огромных денег в Китае.