Досрочно выйти в плей-офф: анонс матча Мальме - Динамо

Киевляне проведут очередной еврокубковый матч.

28 ноября киевское "Динамо" проведет матч в Швеции против "Мальме" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Мальме - Динамо.

Начало встречи - в 22:00.

Мальме - Динамо: где смотреть матч по ТВ

"Мальме"

Бронзовый призер чемпионата Швеции "Мальме" на пути в групповой этап Лиги Европы преодолел четыре раунда квалификации.

В группе B подопечные Уве Реслера набрали 5 очков и занимают третье место, отставая от киевлян на один пункт.

В последних двух международных матчах шведы встречались с "Лугано". Дома удалось победить со счетом 2:1, а на выезде была ничья - 0:0. С динамовцами "Мальме" встречался в Киеве еще в первом туре и уступил - 0:1.

Чемпионат Швеции был завершен 2 ноября. "Мальме" завоевал серебро, отстав от чемпиона "Юргордена" всего на один балл. Перед встречей с "Динамо" команда одержала победу во втором раунде Кубка Швеции над "Вернамо" - 2:0.

"Динамо"

Киевляне набрали в группе 6 очков и делят 1-2 место в группе с "Копенгагеном". Победа в предстоящем поединке гарантирует динамовцам выход в плей-офф турнира.

В последних двух турах еврокубка подопечные Алексея Михайличенко встречались с "Копенгагеном" и не сумели одолеть датчан. Оба поединка завершились с одинаковым счетом - 1:1.

В УПЛ "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 очков, поэтому о борьбе за чемпионство речи уже не идет, но киевлян еще ждет борьба за вторую строчку с рядом преследователей.

В прошлом туре Премьер-лиги перед предстоящей игрой киевляне дома уверенно разобрались с "Мариуполем" - 3:0.

Кадровая ситуация

Дисквалификаций у обеих команд перед этой встречей нет. При этом у шведов в лазарете остаются защитник Франц Брорссон и хавбек Андерс Кристиансен, а под вопросом участие Оскара Левицки и Йо-Инге Бергета.

У киевлян лечиться продолжает центрбек Никита Бурда, а недавно травму получил еще один защитник Денис Попов. С командой в Швецию полетел голкипер Денис Бойко, который только восстановился после повреждения.

Ориентировочные составы

"Мальме": Далин, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Ларссон, Ракип, Бачиру, Траустассон, Риекс, Розенберг, Молинс

"Динамо": Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Вербич, Беседин

Слова перед матчем

Главный тренер "Мальме" Уве Реслер:

"У нас была хорошая серия, придут болельщики, которые верят в нашу команду. Уверен, что мы их не разочаруем, сделаем все для этого. Хотим контролировать мяч, чтобы не было больших разрывов между линиями. Хотим быть смелыми и уверенными в своих силах. Мы будем играть с лучшей командой в группе. Нам нужно забить и добиться положительного результата".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко:

"Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата".

Арбитр

Работать на матче будет чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецом.