Мальме - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В пятом туре группового этапа ЛЕ киевляне сыграют в Швеции.

28 ноября в Швеции "Мальме" будет принимать киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Мальме - Динамо.

Букмекеры считают, что шансы обеих команд в предстоящей игре примерно равны.

На победу "Динамо" в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью - 3,30, а на победу "Мальме" - 2,80.

На то, что шведы не проиграют домашний поединок, можно поставить с коэффициентом 1,52, а на то, что динамовцы наберут очки - 1,47.

Напомним, матч в Киеве "Динамо" выиграло у "Мальме" со счетом 1:0. Подопечные Алексея Михайличенко после четырех туров набрали 6 очков и идут вторыми в группе B. "Мальме" отстает на один пункт.

Как сообщал УНИАН, перед матчем против "Мальме" "Динамо" уверенно обыграло "Мариуполь".