Мальме - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы
13:30, 27 ноября 2019Футбол
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Киевляне в пятом туре группового этапа ЛЕ будут играть в Швеции.
В первом круге киевляне одержали минимальную победу / фото: twitter.com/malmo_ff
В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграет со шведским "Мальме". Встреча пройдет 28 ноября на стадионе "Сведбанк" в Мальме.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Мальме" - "Динамо".
Начало встречи - в 22.00.
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В прямом эфире матч "Мальме" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 2".
Напомним, матч этих команд в первом круге завершился минимальной победой киевлян (1:0).
После четырех туров в таблице группы В у "Динамо" в активе 6 очков и вторая позиция, у "Мальме" - 5 очков и третья строчка.
Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Динамо" в рамках УПЛ разгромило "Мариуполь".
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