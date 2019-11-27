Мальме - Динамо: где смотреть матч Лиги Европы

Киевляне в пятом туре группового этапа ЛЕ будут играть в Швеции.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграет со шведским "Мальме". Встреча пройдет 28 ноября на стадионе "Сведбанк" в Мальме.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Мальме" - "Динамо".

Начало встречи - в 22.00.

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В прямом эфире матч "Мальме" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 2".

Напомним, матч этих команд в первом круге завершился минимальной победой киевлян (1:0).

После четырех туров в таблице группы В у "Динамо" в активе 6 очков и вторая позиция, у "Мальме" - 5 очков и третья строчка.

Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Динамо" в рамках УПЛ разгромило "Мариуполь".