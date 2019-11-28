Лига чемпионов: победа Барселоны, ничья Ливерпуля и Наполи и другие результаты 27 ноября
27 ноября состоялось еще восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединки были сыграны в группах E, F, G и H.
"Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию" и гарантировала себе первое место в группе F. "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче с "Наполи", а "РБ Лейпциг" забил дважды в добавленное время, благодаря чему сыграл вничью с "Бенфикой" и обеспечил себе место в плей-офф.
Результаты матчей
Группа E
"Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1
Голы: Ловрен, 65 - Мертенс, 25
"Генк" - "Зальцбург" - 1:4
Голы:Саматта, 85 - Дака, 43, Минамино, 45, Хи Чан Хван, 69, Холанн, 87
Положение команд: "Ливерпуль" - 10 очков, "Наполи" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1
Группа F
"Барселона" - "Боруссия" Д - 3:1
Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 - Санчо, 77
"Славия" - "Интер" - 1:3
Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81
Положение команд: "Барселона" - 11 очков, "Интер" - 7, "Боруссия" Д - 7, "Славия" - 2
Группа G
"Зенит" - "Лион" - 2:0
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
"РБ Лейпциг" - "Бенфика" - 2:2
Голы: Форсберг, 90 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20, Карлос Винисиус, 59
Положение команд: "РБ Лейпциг" - 10 очков, "Зенит" - 7, "Лион" - 7, "Бенфика" - 4
Группа H
"Валенсия" - "Челси" - 2:2
Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50
"Лилль" - "Аякс" - 0:2
Голы: Зиеш, 2, Промес, 59
Положение команд: "Аякс" - 10 очков, "Валенсия" - 8, "Челси" - 8, "Лилль" - 1
Ранее УНИАН также сообщал о результатах пятого тура ЛЧ 26 ноября.