Лига чемпионов: победа Барселоны, ничья Ливерпуля и Наполи и другие результаты 27 ноября

"Барселона" и "РБ Лейпциг" обеспечили себе путевки в плей-офф ЛЧ.

27 ноября состоялось еще восемь матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединки были сыграны в группах E, F, G и H.

"Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию" и гарантировала себе первое место в группе F. "Ливерпуль" ушел от поражения в домашнем матче с "Наполи", а "РБ Лейпциг" забил дважды в добавленное время, благодаря чему сыграл вничью с "Бенфикой" и обеспечил себе место в плей-офф.

Результаты матчей

Группа E

"Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1

Голы: Ловрен, 65 - Мертенс, 25

"Генк" - "Зальцбург" - 1:4

Голы:Саматта, 85 - Дака, 43, Минамино, 45, Хи Чан Хван, 69, Холанн, 87

Положение команд: "Ливерпуль" - 10 очков, "Наполи" - 9, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1

Группа F

"Барселона" - "Боруссия" Д - 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 - Санчо, 77

"Славия" - "Интер" - 1:3

Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81

Положение команд: "Барселона" - 11 очков, "Интер" - 7, "Боруссия" Д - 7, "Славия" - 2

Группа G

"Зенит" - "Лион" - 2:0

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84

"РБ Лейпциг" - "Бенфика" - 2:2

Голы: Форсберг, 90 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20, Карлос Винисиус, 59

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 10 очков, "Зенит" - 7, "Лион" - 7, "Бенфика" - 4

Группа H

"Валенсия" - "Челси" - 2:2

Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50

"Лилль" - "Аякс" - 0:2

Голы: Зиеш, 2, Промес, 59

Положение команд: "Аякс" - 10 очков, "Валенсия" - 8, "Челси" - 8, "Лилль" - 1

Ранее УНИАН также сообщал о результатах пятого тура ЛЧ 26 ноября.