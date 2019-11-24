Динамо разгромило Мариуполь и вернулось на второе место в УПЛ (видео)
24 ноября киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" встречалось с "Мариуполем" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.
Команда Алексея Михайличенко одержала победу со счетом 3:0.
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Динамовцы полностью переиграли соперника, о чем свидетельствует итоговый результат. У "Мариуполя" практически не было моментов для взятия ворот.
На 21-й минуте передачу с фланга от Цыганкова результативно замкнул Буяльский и открыл счет в поединке. До перерыва у обоих участников эпизода был шанс удвоить преимущество "Динамо", но Цыганков пробил выше головой, а Буяльский не сумел переиграть вратаря.
Во втором тайме Сидорчук проверил на прочность штангу мощным ударом. Только к концовке игры динамовцы сумели развить успех. Сначала Шепелев прострелил в центр, а Цыганков отправил мяч в створ ворот. Затем Сидорчук нашел передачей Вербича, а словенец установил окончательный счет.
"Динамо" - "Мариуполь" - 3:0
Голы: Буяльский, 21, Цыганков, 77, Вербич, 82
"Динамо": Бущан, Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76)
"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко, Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87)
Предупреждения: Беседин - Тищенко, Дава
Гол Буяльского
Гол Цыганкова
Гол Вербича
"Динамо" набрало 30 очков и вернулось на вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, отставая от "Шахтера" на 13 пунктов. "Мариуполь" имеет 17 пунктов и идет седьмым.
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