Манчестер Сити - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Дончане проведут поединок на выезде против чемпиона Англии.

Во вторник, 26 ноября, английский "Манчестер Сити" будет принимать на своем поле донецкий "Шахтер" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Шахтер.

Букмекеры не сомневаются в успехе англичан. На победу "Ман Сити" можно поставить с коэффициентом 1,19, на ничью - 7,50, а на то, что три очка сумеет взять "Шахтер" - 15,5.

На то, что "горняки" покинут Англию не с пустыми руками (выиграют или сыграют вничью), дается коэффициент 5,10, тогда как на то, что "горожане" не проиграют дома - 1,03.

Прошлую игру команды провели в первом туре - тогда в Харькове "Шахтер" потерпел поражение со счетом 0:3.

После четырех туров "Ман Сити" возглавляет группу C, набрав 10 очков. "Шахтер" занимает вторую строчку, набрав 5 пунктов и опережая загребское "Динамо" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что болельщики "Шахтера" поддержали Тайсона после расистского скандала.