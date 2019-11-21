"Избирательное правосудие": Динамо обжалует наказание за расизм фанатов

Киевляне считают, что наказание не может быть утверждено без завершения расследования.

Киевское "Динамо" опубликовало заявление относительно решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) о наказании клуба за проявление расизма со стороны фанатов.

"Указанное решение является ярким примером избирательного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА.

До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК "Металлист", что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц - возможных нарушителей.

Читайте такжеМатч без зрителей и крупный штраф: Динамо получило наказание из-за расизма фанатов

На наши неоднократные устные и письменные запросы в адрес команды-хозяина матча и официального телевещателя ТК "Футбол 1/2" о предоставлении видео- и аудиоматериалов матча никаких ответов не поступило. Более того, при рассмотрении дела КДК УАФ проигнорировал данную аргументацию нашего клуба и отказал в ходатайстве об истребовании доказательств, чем грубо нарушил принцип полноты рассмотрения.

Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной встречи, является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно относительно следующих выездных матчей.

Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью - установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

Еще раз подчеркиваем нашу непоколебимую позицию нулевой толерантности к любым проявлениям насилия, расизма и других проявлений нетерпимости на отечественных стадионах, подтверждаем готовность сотрудничества с правоохранительными органами и медийным сообществом", - говорится в заявлении.

Решением КДК "Динамо" за поведение болельщиков в матче 14-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:1) получило один матч без зрителей (еще один - условно), а также штраф в размере 500 тысяч гривен.

Напомним, во время матча "Шахтер" - "Динамо", который прошел в Харькове, арбитру пришлось приостанавливать поединок из-за проявлений расизма в адрес бразильских легионеров "Шахтера" со стороны фанатов киевлян. В ответ на расизм лидер "горняков" Тайсон показал болельщикам "Динамо" средний палец.

Болельщики "Динамо" в ответ на обвинения в расизме заявили, что "это была акция в поддержку сов".

Как сообщал УНИАН, за свой неприличный жест Тайсон был дисквалифицирован на один матч.