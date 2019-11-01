В Украине впервые в истории был назначен пенальти с помощью VAR (видео)
16:45, 01 ноября 2019Футбол
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Система видеопомощи дебютировала в Украине в полноценном режиме.
Балакин судил исторический матч / фото: УАФ
В матче молодежных команд U-19 киевского "Динамо" и львовских "Карпат" впервые в Украине была использована система видеопомощи VAR в онлайн-режиме.
В середине второго тайма футболист львовян сыграл рукой, но арбитр матча Николай Балакин сразу не отреагировал на эпизод, а затем получил подсказку и использовал видеоповтор. После его просмотра судья назначил пенальти.
Наказание реализовал форвард "Динамо" Владислав Ванат, а матч завершился вничью - 2:2.
Система VAR ранее лишь тестировалась в чемпионате Украины в режиме оффлайн.
УНИАН ранее публиковал расписание матчей 13-го тура УПЛ.
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