"Забирает эмоции": тренер загребского Динамо раскритиковал VAR после ничейного матча с Шахтером

Cпециалист признался, что "Шахтер" его удивил.

Главный тренер загребского "Динамо" Ненад Бьелица поделился впечатлениями от матча с донецким "Шахтером" (3:3) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Специалиста цитирует пресс-служба дончан.

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"У меня давнее негативное отношение к VAR. Он забирает эмоции, уничтожает их, создает бессмысленные ситуации. Он может быть ошибочным. Последние ситуации в Англии, в Италии показывают, что он приводит к ошибочным ситуациям.

С одной стороны он может давать плюсы в разных ситуациях, но в то же время создает новые проблемы. Лучше, чтобы был человеческий фактор, судья допускал человеческие ошибки. Мы пытаемся их устранить и создаем новые. Мне это не нужно", - признался тренер хорватской команды.

Также Бьелица добавил, что игра была нервная, а "Шахтер" его удивил:

"У нас было много нервных моментов. С тактической точки зрения "Шахтер" нас удивил. Марлос и Тайсон играли на флангах, обычно они этого не делают, больше держатся в центре. В Харькове мы были немного лучше.

В любом случае мы получили одно очко, чтобы двигаться дальше. Мне нечего предъявить своим ребятам. Мы сделали все возможное, сыграли по максимуму".

"Шахтер" вырвал ничью благодаря пенальти, который на последних секундах заработал голкипер дончан Андрей Пятов. Феликс Брых воспользовался помощью VAR для уточнения ситуации.

Cледующий поединок чемпион Украины проведет 26 ноября против "Манчестер Сити" на выезде, а хорваты отправятся в гости к "Аталанте".

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Шахтера" расстроен ничьей против "Динамо".