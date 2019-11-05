Система требует доработки: в Англии планируют изменить подход к использованию VAR

Руководство АПЛ обсудит изменение в правилах применения системы видеоповторов.

Клубы английской Премьер-лиги на следующей неделе встретятся для обсуждения возможного улучшения работы системы видеоповторов VAR.

Читайте такжеУЕФА назначил арбитров на матчи украинских клубов в еврокубках

Об этом сообщает The Telegraph.

Существует вероятность, что клубы утвердят право главного тренера подавать запрос на видеоповтор в любом спорном эпизоде, а не только в тех, где возникли вопросы только у арбитра.

Более того, некоторые руководители клубов вовсе хотели бы приостановить работу VAR для ее дальнейшего усовершенствования, но АПЛ не поддержит такой вариант.

Также ожидается, что главные арбитры в дальнейшем будут чаще пользоваться экранами с повторами возле поля, чем они это делают сейчас. В настоящее время судьи чаще прислушиваются к вердикту работников VAR.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УАФ назвали точную дату появления VAR в чемпионате Украины.