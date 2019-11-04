Жуткий перелом: появилось фото ноги футболиста Эвертона после тяжелой травмы

Андре Гомеша ждет операция.

В 11-м туре чемпионата Англии "Эвертон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (1:1), а в одном из эпизодов на 77-й минуте страшную травму получил полузащитник хозяев Андре Гомеш.

Португалец совершал скоростной проход с мячом, но его жестким подкатом остановил Сон Хын Мин, который сразу получил красную карточку.

В сети появилось фото травмированной ноги футболиста.

Пресс-служба "Эвертона" уже сообщила, что перелом правой лодыжки подтвердился, а Гомеша ждет операция и длительное восстановление.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" выдал худший старт сезона за 33 года.