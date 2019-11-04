Жуткий перелом: появилось фото ноги футболиста Эвертона после тяжелой травмы
В 11-м туре чемпионата Англии "Эвертон" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" (1:1), а в одном из эпизодов на 77-й минуте страшную травму получил полузащитник хозяев Андре Гомеш.
Португалец совершал скоростной проход с мячом, но его жестким подкатом остановил Сон Хын Мин, который сразу получил красную карточку.
В сети появилось фото травмированной ноги футболиста.
@aftgomes get better soon.😶😶😶 #Tottenham#son#andregomes#gomes#andre#everton this is Andres ankle after the accident.. this is 99% a career ending injury🤢 pic.twitter.com/LOYIfMUF4q— danny🤟🏼 (@danny21121022) 3 ноября 2019 г.
Пресс-служба "Эвертона" уже сообщила, что перелом правой лодыжки подтвердился, а Гомеша ждет операция и длительное восстановление.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Юнайтед" выдал худший старт сезона за 33 года.