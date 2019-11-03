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Днепр-1 - Заря: видеообзор матча УПЛ

15:55, 03 ноября 2019
Футбол
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Сергей Кравченко / фото: facebook.com/sportclubdnipro1

Встреча завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 4:1. 

У победителей голами отличились Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кочергин и Богдан Леднев, который реализовал пенальти. У хозяев гол на счету Дмитрия Коркишко.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".

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Теги: #Заря#УПЛ#чемпионат Украины#Днепр-1