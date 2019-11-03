Днепр-1 - Заря: видеообзор матча УПЛ
15:55, 03 ноября 2019Футбол
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Днепровский клуб принимал луганчан в 13-м туре чемпионата Украины.
Сергей Кравченко / фото: facebook.com/sportclubdnipro1
В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги на "Днепр Арене" прошел матч между "Днепром-1" и "Зарей".
Встреча завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 4:1.
У победителей голами отличились Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кочергин и Богдан Леднев, который реализовал пенальти. У хозяев гол на счету Дмитрия Коркишко.
Видеообзор матча
Днепр-1 – Заря - 1:4. Обзор матча
Полное видео матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".
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