Днепр-1 - Заря: видеообзор матча УПЛ

Днепровский клуб принимал луганчан в 13-м туре чемпионата Украины.

В рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги на "Днепр Арене" прошел матч между "Днепром-1" и "Зарей".

Встреча завершилась разгромной победой "Зари" со счетом 4:1.

У победителей голами отличились Владислав Кабаев, Дмитрий Иванисеня, Владислав Кочергин и Богдан Леднев, который реализовал пенальти. У хозяев гол на счету Дмитрия Коркишко.

Видеообзор матча

Полное видео матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что в 13-м туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".