"В стиле Рамоса": защитник Динамо рассказал, что помогло забить решающий гол Шахтеру (видео)
Автор победного гола "Динамо" в ворота "Шахтера" в матче 1/8 финала Кубка Украины Денис Попов рассказал о том, как забил свой мяч.
По словам Попова, отличиться ему помогло то, что он почувствовал, куда именно нужно побежать:
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"Я очень хотел забить и в предыдущих матчах, но не получалось. Сегодня искал моменты, но тоже не мог встретиться с мячом. А потом почувствовал, куда нужно бежать. Де Пена мне еще очень давно говорил, что при угловых всегда будет меня искать. Вот и нашел", - сказал Попов в интервью FootballHub.
Попов согласился с тем, что забил свой гол в стиле капитана "Реала" Серхио Рамоса:
"Да, Рамоса - именно в его стиле. Не пытаюсь быть на него похожим, но мне просто очень нравится этот игрок. Он капитан и лидер своей команды".
При этом Попов подчеркнул, что ему еще очень далеко до Рамоса: "Тут нельзя сравнивать: это Рамос, а это я".
УНИАН ранее также опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Шахтер".