Стало известно, кто рассудит Динамо и Шахтер в Кубке Украины

Назначен арбитр на центральный поединок 1/8 финала Кубка Украины.

Главным арбитром матча 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" назначен Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Об этом сообщает официальный сайт Комитета арбитров УАФ.

Помогать Копиевскому будут арбитры на линиях Андрей Скрипка (Кропивницкий) и Владимир Володин (Херсон). Четвертый арбитр - Николай Балакин из Киевской области.

В текущем сезоне Копиевский дважды работал на матчах "Динамо" в УПЛ (киевляне обыграли "Карпаты" во Львове со счетом 2:0, а также дома проиграли "Десне" - 1:2) и один раз судил матч с участием "Шахтера" (выездная победа над "Львовом со счетом 2:0).

Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет 30 октября в Киеве. Транслировать поединок будет телеканал "2+2".

Как сообщал УНИАН, в 12-м туре УПЛ "Шахтер" и "Динамо" синхронно потеряли очки. "Горняки" не смогли обыграть "Александрию", а "Динамо" сыграло вничью с "Карпатами".