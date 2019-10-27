Украинская Премьер-лига: результаты матчей 12-го тура, таблица

"Шахтер" и "Динамо" не смогли победить, "Десна" и "Заря" разгромили соперников.

26 и 27 октября состоялись поединки 12-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" принимал "Александрию" и прервал свою серию из 11 побед подряд в нынешнем сезоне УПЛ. Команды сыграли вничью - 0:0. Несмотря на это, "горняки" все равно сохранили отрыв от "Динамо" в десять очков, так как киевляне не смогли обыграть "Карпаты" на "Олимпийском" - 1:1. Результаты матчей "Заря" - "Ворскла" - 4:0 Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77 "Олимпик" - "Днепр-1" - 3:2 Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 - Когут, 4, Назаренко, 71 "Мариуполь" - "Колос" - 2:0 Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86 "Львов" - "Десна" - 1:4 Голы: Пернамбуко, 60 - Д, Фаворов, 2 (с пенальти), Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41 "Шахтер" - "Александрия" - 0:0 "Динамо" - "Карпаты" - 1:1 Голы: Вербич, 49 - Шабанов, 85 (автогол) Турнирная таблица УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Карпаты".

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