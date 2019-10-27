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Украинская Премьер-лига: результаты матчей 12-го тура, таблица

21:24, 27 октября 2019
Футбол
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Динамо забило и сопернику, и в свои ворота / фото: ФК Динамо

"Шахтер" принимал "Александрию" и прервал свою серию из 11 побед подряд в нынешнем сезоне УПЛ. Команды сыграли вничью - 0:0. Несмотря на это, "горняки" все равно сохранили отрыв от "Динамо" в десять очков, так как киевляне не смогли обыграть "Карпаты" на "Олимпийском" - 1:1.

Результаты матчей

"Заря" - "Ворскла" - 4:0

Голы: Русин, 16, Юрченко, 45+2 (с пенальти), Кабаев, 61, Леднев, 77

"Олимпик" - "Днепр-1" - 3:2

Голы: Тейшейра, 11, Кравчук, 69, Вантух, 81 - Когут, 4, Назаренко, 71

"Мариуполь" - "Колос" - 2:0

Голы: Кирюханцев, 39, Топалов, 86

"Львов" - "Десна" - 1:4

Голы: Пернамбуко, 60 - Д, Фаворов, 2 (с пенальти), Хлебас, 9, 46, Дегтярев, 41

"Шахтер" - "Александрия" - 0:0

"Динамо" - "Карпаты" - 1:1

Голы: Вербич, 49 - Шабанов, 85 (автогол)

Турнирная таблица

upl.ua

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Динамо" - "Карпаты".

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Теги: #Динамо#футбол#Шахтер#УПЛ