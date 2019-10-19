Заря - Десна: видеообзор матча Премьер-лиги

В Запорожье играли претенденты на медали чемпионата.

В 11-м туре украинской Премьер-лиги луганская "Заря" принимала на своем поле черниговскую "Десну". Встреча завершилась вничью - 2:1. У "Зари" на 81-й минуте отличился Богдан Леднев, а на 85-й пенальти реализовал Владлен Юрченко. У "Зари" на 17-й минуте гол забил Максим Дегтярев. Видеообзор матча Полное видео матча

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