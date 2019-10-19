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Заря - Десна: видеообзор матча Премьер-лиги

18:59, 19 октября 2019
Футбол
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Десна и Заря претендуют на медали / фото: ФК Заря

Встреча завершилась вничью - 2:1.  У "Зари" на 81-й минуте отличился Богдан Леднев, а на 85-й пенальти реализовал Владлен Юрченко. У "Зари" на 17-й минуте гол забил Максим Дегтярев.

Видеообзор матча

Полное видео матча

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Теги: #футбол#Десна#Заря#УПЛ