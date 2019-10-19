Заря - Десна: видеообзор матча Премьер-лиги
18:59, 19 октября 2019Футбол
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В Запорожье играли претенденты на медали чемпионата.
Десна и Заря претендуют на медали / фото: ФК Заря
В 11-м туре украинской Премьер-лиги луганская "Заря" принимала на своем поле черниговскую "Десну".
Встреча завершилась вничью - 2:1. У "Зари" на 81-й минуте отличился Богдан Леднев, а на 85-й пенальти реализовал Владлен Юрченко. У "Зари" на 17-й минуте гол забил Максим Дегтярев.
Видеообзор матча
Заря – Десна - 2:1. Обзор матча
Полное видео матча
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