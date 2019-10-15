Украина едет на Евро-2020: как сборная Украины победила действующих чемпионов Европы (видео)

Украинцы в меньшинстве победили со счетом 2:1 действующих чемпионов Европы – Португалию.

14 октября сборная Украины по футболу сыграла свой предпоследний матч отбора к Евро-2020. Украинцы в меньшинстве победили со счетом 2:1 действующих чемпионов Европы – Португалию.

Таким образом наша сборная досрочно гарантировала себе прямую путевку на Евро-2020 впервые в истории. В этом отборе Украина боролась с командами Люксембурга, Литвы, Португалии и Сербии.

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По результатам 7 из 8 матчей подопечные Андрея Шевченко заработали 19 очков. В активе украинцев 6 побед, 1 ничья и 0 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 15 против 2.

Заключительный матч квалификации украинская сборная проведет 17 ноября в Белграде против команды Сербии. Однако при любом исходе сборная Украины уже не упустит первую строчку в своей отборочной группе.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы. Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года в арене ROMEXPO в Бухаресте.

УНИАН ранее также сообщал о том, что форвард сборной Украины призвал команду не расслабляться после выхода на Евро-2020.