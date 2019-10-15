"Настоящий подарок защитникам": Зеленский поздравил сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020

Президент обратился к национальной команде.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную с победой над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020, которая позволила досрочно выйти в финальную часть турнира.

Сообщение появилось на официальной странице главы государства в Facebook.

"Поздравляю сборную Украины с досрочным выходом на Евро-2020 с первого места в группе! Наши парни продемонстрировали настоящий характер и волю к победе, даже оставшись в меньшинстве и пропустив с пенальти", - написал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что эта победа - символическая, ведь состоялась 14 октября - в День защитника Украины:

"Обыграв действующего чемпиона Европы, Португалию, вы сделали настоящий подарок всем защитникам Украины в этот праздничный день! Желаю будущих ярких побед. Слава Украине!".

Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы. Заключительный матч квалификации команда проведет 17 ноября против Сербии на выезде.

УНИАН ранее сообщал, что нападающий сборной Украины призвал команду не расслабляться после выхода на Евро-2020.