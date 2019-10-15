"Не как Россия": нападающий сборной Украины призвал команду не расслабляться после выхода на Евро-2020

Роман Яремчук подчеркнул, что главные матчи еще впереди.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после домашней победы над Португалией (2:1) в отборе на Евро-2020.

Футболист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 1".

Читайте также"Роналду пытался": тренер Португалии отметил стратегию сборной Украины и назвал ее главного героя

"Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хотелось просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

Первый гол? Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит", - заявил Яремчук, который открыл счет в игре.

Также форвард отметил, что надо сохранять голову холодной, так как все еще впереди:

"Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия - обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок".

Украинцы заключительный матч квалификации проведут 17 ноября против Сербии на выезде, но эта игра уже не будет иметь турнирного значения для подопечных Шевченко. Сборная Украины впервые в истории напрямую вышла на чемпионат Европы.

УНИАН ранее сообщал о всех результатах квалификации Евро-2020 14 октября.