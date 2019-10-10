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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 10 октября

23:59, 10 октября 2019
Футбол
200 0
Нидерланды - Северная Ирландия / REUTERS

Результаты матчей

Группа С

Беларусь - Эстония - 0:0

Нидерланды - Северная Ирландия - 3:1

Положение команд: Нидерланды - 12 очков (5 матчей), Германия - 12 (5), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (6), Эстония - 1 (6)

Группа Е

Словакия - Уэльс - 1:1

Хорватия - Венгрия - 3:0

Положение команд: Хорватия - 13 очков (6 матчей), Словакия - 10 (6), Венгрия - 9 (6), Уэльс - 7 (5), Азербайджан - 1 (5)

Группа G

Латвия - Польша - 0:3

Македония - Словения - 2:1

Австрия - Израиль - 3:1

Положение команд: Польша - 16 очков (7 матчей), Австрия - 13 (7), Македония - 11 (7), Словения - 11 (7), Израиль - 8 (7), Латвия - 0 (7)

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Группа I

Казахстан - Кипр - 1:2

Россия - Шотландия - 4:0

Бельгия - Сан-Марино - 9:0

Положение команд: Бельгия - 21 очко (7 матчей), Россия - 18 (7), Кипр - 10 (7), Казахстан - 7 (7), Шотландия - 6 (7), Сан-Марино - 0 (7)

УНИАН ранее также опубликовал расписание всех матчей седьмого тура квалификации Евро-2020.

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Теги: #Евро-2020 квалификация#Евро-2020