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В неполном составе: сборная Украины собралась в Харькове (фото, видео)

16:54, 07 октября 2019
Футбол
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Команда проведет открытую тренировку в Харькове / фото: УАФ

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Большая часть игроков прилетела регулярным рейсом из Киева, но команда пока остается в неполном составе. Ближе к вечеру прибудут футболисты, которые выступают за иностранные клубы. Это Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Евгений Шахов, Александр Зинченко и Роман Яремчук.

фото: УАФ

8 октября команда Андрея Шевченко проведет открытую тренировку на ОСК "Металлист". Начало - в 19:00.

Поединок с Литвой пройдет 11 октября, а с Португалией - 14-го. Оба матча украинцы проведут дома. Чтобы гарантировать себе выход на Евро-2020, команда должна набрать 4 очка.  

Сборная Украины возглавляет группу B, набрав 13 очков. На второ месте идет Португалия, отставая на пять пунктов.

УНИАН ранее сообщал, что Шевченко дополнительно вызвал в сборную троих полузащитников.

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Теги: #футбол#сборная Украины#Евро-2020