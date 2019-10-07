Барселона разгромила Севилью в матче с двумя удалениями (видео)
В рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу "Барелона" принимала "Севилью". Встреча завершилась разгромной победой хозяев поля.
Первый гол в текущем сезоне забил один из лучших футболистов мира Лионель Месси, который пропустил большую часть матчей из-за травм.
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Уже при счете 4:0 "Барселона" осталась вдевятером - сперва за фол последней надежды был удален Рональд Араухо, а затем за недовольство решением арбитра красную карточку получил Усман Дембеле.
"Барселона" набрала 16 очков и поднялась на второе место в таблице Ла Лиги. У "Севильи" - 13 очков и шестая позиция.
"Барселона" - "Севилья" - 4:0
Голы: Суарес, 27, Видаль, 32, Дембеле, 35, Месси, 78
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Тодибо (Араухо, 73), Семеду, Видаль (Ракитич, 70), Ф. де Йонг, Артур (Бускетс, 65), Месси, Суарес, Дембеле
"Севилья": Вацлик, Навас, Диего Карлос, Каррису, Регилон, Банега, Фернандо, Торрес (Хордан, 46), Окампос, Л. де Йонг (Эрнандес, 65), Нолито (Эль Хаддади, 46)
Удаления: Араухо, 87, Дембеле, 88
Видеообзор матча был опубликован на официальном канале испанской Ла Лиги в YouTube.
УНИАН ранее также сообщал о том, что в чемпионате Италии "Ювентус" выиграл у "Интера".