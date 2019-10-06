Днепр-1 - Шахтер: видеообзор матча УПЛ

Лидер чемпионата в десятом туре играл в Днепре.

В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги в Днепре проходил матч между "Днепром-1" и "Шахтером".

УПЛ, 10-й тур

Днепр-1 - Шахтер - 0:2

Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83

"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Когут, Чичиков, Назаренко, Супряга

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Бондарь, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес

Обзор матча

Полное видео матча

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УНИАН также сообщал о том, что в десятом туре УПЛ "Заря" не смогла обыграть "Львов".