Днепр-1 - Шахтер: видеообзор матча УПЛ
16:16, 06 октября 2019Футбол
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Лидер чемпионата в десятом туре играл в Днепре.
Шахтер играл с Днепром-1 на выезде / фото: shakhtar.com
В рамках десятого тура украинской Премьер-лиги в Днепре проходил матч между "Днепром-1" и "Шахтером".
УПЛ, 10-й тур
Днепр-1 - Шахтер - 0:2
Голы: Мораес, 4, Тайсон, 83
"Днепр-1": Юрчук, Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой, Кравченко, Вакулко, Когут, Чичиков, Назаренко, Супряга
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Бондарь, Кривцов, Додо, Степаненко, Патрик, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес
Обзор матча
Полное видео матча
FootballHub
УНИАН также сообщал о том, что в десятом туре УПЛ "Заря" не смогла обыграть "Львов".
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