Александрия - Гент: где смотреть матч Лиги Европы

Бронзовый призер УПЛ проведет матч второго тура группового этапа ЛЕ

3 октября пройдет матч второго тура групповой стадии Лиги Европы между "Александрией" и "Гентом". Команды встретятся на "Арене Львов" во Львове.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Александрия - Гент.

Начало встречи - в 19.55.

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В прямом эфире трансляцию матча "Александрия" - "Гент" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

Напомним, украинский и бельгийский клубы по-разному стартовали в Лиге Европы. "Александрия" в первом туре на выезде со счетом 1:3 уступила "Вольфсбургу". В то же время "Гент" на своем поле выиграл у "Сент-Этьена" (2:0).

Как сообщал УНИАН, перед матчем Лиги Европы "Александрия" в чемпионате Украины обыграла "Львов".