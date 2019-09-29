Мадридское дерби завершилось без победителя

"Атлетико" и "Реал" так и не смогли забить.

Центральным матчем седьмого тура испанской Примеры стало мадридское дерби - "Атлетико" на своем поле принимал мадридский "Реал".

Команды сыграли вничью без голов - 0:0.

Читайте такжеМесси может остаться без футбола на месяц

В первом тайме шла обоюдная борьба, но действительно опасных моментов было минимум. В концовке два дальних удара нанес хавбек "Реала" Тони Кроос, но в обоих случаях надежно сыграл голкипер хозяев Ян Облак.

После перерыва ситуация не изменилась. Команды регулярно доходили до ворот друг друга, однако до удара чаще всего дело не доходило. Активнее шли вперед подопечные Зинедина Зидана.

Самый опасный момент случился у ворот "Атлетико" на 75-й минуте. Начо подал в штрафную, а Карим Бензема пробивал головой в нижний угол, но Облак совершил невероятный сэйв.

"Атлетико" - "Реал" - 0:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар, 61), Коке, Сауль, Партей, Витоло (Корреа, 46), Коста, Фелиш (Льоренте, 70)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Начо, Вальверде (Модрич, 68), Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема (Йович, 88), Азар (Родригес, 77)

Предупреждения: Партей - Начо, Варан

Таким образом, "Реал" после семи туров возглавляет турнирную таблицу Примеры, набрав 15 очков. "Атлетико" вместе с "Гранадой" отстают от "сливочных" на один пункт.

УНИАН ранее сообщал, что "Реал" обыграл одного из лидеров чемпионата Испании.