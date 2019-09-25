Динамо вырвало победу в матче против Мариуполя

Киевляне набрали три очка в перенесенном матче чемпионата Украины.

В перенесенном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на выезде играло с "Мариуполем". Подопечные Алексея Михайличенко одержали минимальную победу.

Вырвать три очка "Динамо" удалось в конце матча. Сперва "Мариуполь" спасла перекладина, но через пять минут, когда пошло уже компенсированное время, Беньямин Вербич после навеса Александра Караваева нанес точный удар головой.

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Таким образом, "Динамо" после восьми матчей набрало 14 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ. У "Мариуполя" - 9 очков и восьмая строчка.

"Мариуполь" - "Динамо" - 0:1

Гол: Вербич, 90+1

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Быков (Яворский, 51), Корниенко, Чех (Горбунов, 85), Мишнев, Чурко, Топалов (Путря, 70), Тищенко, Вакула.

"Динамо": Бойко, Караваев, Кадар, Шабанов, Кендзера, Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Де Пена (Шепелев, 63), Цыганков, Родригес (Беседину, 62), Вербич.

Как сообщал УНИАН, в матче восьмого тура УПЛ "Динамо" разгромило "Ворсклу".