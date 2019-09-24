УЕФА не отдал Харькову право принять матч за Суперкубок Европы
20:59, 24 сентября 2019Футбол
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Матч за трофей в 2021 году пройдет в Северной Ирландии.
Суперкубок УЕФА / REUTERS
Президент УЕФА Александер Чеферин в ходе пресс-конференции назвал арену, на которой пройдет матч за Суперкубок Европы в 2021 году.
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома УЕФА, которое прошло в Любляне.
На проведение матча претендовал стадион "Металлист" в Харькове, в конкурентах у которого были арены в Минске (Беларусь), Хельсинки (Финляндия) и Белфасте (Северная Ирландия).
В итоге право принять матч за Суперкубок получил стадион "Уиндзор Парк" в Белфасте.
Отметим, что в 2020 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Эштадиу ду Драгау" в Порту.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА.
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