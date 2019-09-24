УЕФА не отдал Харькову право принять матч за Суперкубок Европы

Матч за трофей в 2021 году пройдет в Северной Ирландии.

Президент УЕФА Александер Чеферин в ходе пресс-конференции назвал арену, на которой пройдет матч за Суперкубок Европы в 2021 году.

Данное решение было принято в ходе заседания исполкома УЕФА, которое прошло в Любляне.

На проведение матча претендовал стадион "Металлист" в Харькове, в конкурентах у которого были арены в Минске (Беларусь), Хельсинки (Финляндия) и Белфасте (Северная Ирландия).

В итоге право принять матч за Суперкубок получил стадион "Уиндзор Парк" в Белфасте.

Отметим, что в 2020 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет на стадионе "Эштадиу ду Драгау" в Порту.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА.