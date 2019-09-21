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Челси - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ

11:20, 21 сентября 2019
Футбол
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Ливерпуль - Челси / REUTERS

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 18.30.

В прямом эфире транслировать противостояние "Челси" и "Ливерпуля" будет "Setanta Sports Украина".

После пяти туров команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Красные" набрали максимальное количество очков. У "Челси" Фрэнка Лэмпарда в активе 8 очков, команда идет на седьмой строчке.

В текущем сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок УЕФА. После ничьей со счетом 2:2 "Ливерпуль" одержал победу в серии пенальти (5:4).

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль" и "Челси" потерпели поражения на старте Лиги чемпионов.

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Теги: #Челси#Ливерпуль#АПЛ