Челси - Ливерпуль: где смотреть матч АПЛ

Английские топ-клубы встретятся в рамках шестого тура чемпионата Англии.

В шестом туре английской Премьер-лиги "Челси" на "Стэмфорд Бридж" будет принимать "Ливерпуль". Матч пройдет 22 сентября.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 18.30.

В прямом эфире транслировать противостояние "Челси" и "Ливерпуля" будет "Setanta Sports Украина".

После пяти туров команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Красные" набрали максимальное количество очков. У "Челси" Фрэнка Лэмпарда в активе 8 очков, команда идет на седьмой строчке.

В текущем сезоне команды уже встречались в матче за Суперкубок УЕФА. После ничьей со счетом 2:2 "Ливерпуль" одержал победу в серии пенальти (5:4).

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль" и "Челси" потерпели поражения на старте Лиги чемпионов.